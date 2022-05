Tödlicher Unfall in Köln : Fußgängerin von Auto erfasst und getötet

Der Unfall ereignete sich an der Aachener Straße in Köln. Foto: dpa/Patrick Seeger

Köln Beim Überqueren einer Straße ist eine Frau in Köln am Donnerstag von einem Auto überfahren worden. Die 43-Jährige starb noch am Unfallort. Laut Zeugenaussagen soll die Fußgängerampel grün gewesen sein.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich an der Aachener Straße in Köln-Lindenthal.

Offenbar hatte die 43-Jährige die vielbefahrene Hauptstraße betreten, als die Fußgängerampel laut Zeugenaussagen grün zeigte. Dennoch wurde die Frau vom Kleinwagen einer 24-Jährigen erfasst. Die 43-Jährige starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt.

(bsch/dpa)