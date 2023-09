Unfall in Köln Fußgänger von Bagger erfasst und tödlich verletzt

Ein 28-jähriger Fußgänger ist in Köln von einem Bagger erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann soll Zeugenaussagen zufolge über eine Straße gerannt sein, als der Bagger ihn erfasste, wie die Polizei in der Domstadt am Dienstag mitteilte. Ein Verkehrskommissariat nahm Ermittlungen auf.