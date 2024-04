Zwischenfall am Kölner Dom Englischer Fußball-Fan nach Kehrmaschinen-Unfall weiter im Krankenhaus

In der Trankgasse in Köln in der Nähe des Domes kam es am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Unfall. Laut Polizei geriet ein 68-jähriger Fußball-Fan aus England unter eine Kehrmaschine. Er war in einer Gruppe unterwegs wegen des Europa-League-Spiels zwischen Bayer 04 Leverkusen und West Ham United, das am Donnerstagabend stattfand.