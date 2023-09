100.000 Euro Beute in NRW Fünf junge Männer sollen immer wieder in Schulen eingebrochen sein

Die Gruppe war in den Fokus der Ermittler geraten, nachdem sie im Mai in einem gestohlenen Auto mit Werkzeug zum Einbrechen im Kofferraum in eine Polizeikontrolle geraten waren. Bei den Ermittlungen seien dann Hinweise aufgetaucht, dass die fünf Verdächtigen für die Serie von Einbrüchen in Schulen verantwortlich sein könnten.