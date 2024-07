Wohnungen in Köln und Dormagen durchsucht Frühere Mitarbeiter sollen Mobilfunkunternehmen um 140.000 Euro betrogen haben

Mit falschen Verträgen sollen zwei frühere Mitarbeiter ein Mobilfunkunternehmen um rund 140.000 Euro betrogen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Donnerstag (25. Juli 2024) mitteilten, wurden am Mittwoch die Wohnungen der 33 und 45 Jahre alten Männer durchsucht. Ihnen wird gewerbsmäßiger Computerbetrug vorgeworfen. Auch gegen einen dritten Verdächtigen wird ermittelt.