Köln: Frikadellen mit Rasierklingen für Hunde in Chorbusch ausgelegt

Zeugen in Köln gesucht

Köln Eine Kölnerin konnte im letzten Moment ihren Hund retten, als er eine Frikadelle, die mit Rasierklingen gespickt war, kaute. Am Chorbusch im Kölner Norden wurden noch weitere der tödlichen Köder gefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit Rasierklingen versehene Frikadellen haben in Köln die Polizei auf den Plan gerufen. Entsprechend präparierte Fleischklopse wurden im Stadtteil Roggendorf/Thenhoven als Köder ausgelegt, teilte die Ermittler am Sonntag mit. Demnach konnte am Samstag eine 28-jährige Hundebesitzerin ihren Vierbeiner im letzten Moment vor schweren Verletzungen durch die gefährlichen Frikadellen bewahren.