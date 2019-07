Woche vor Sommerferien : „Fridays for Future“ kündigt Fünf-Tage-Demo in Köln an

Foto: Christoph Schröter 8 Bilder Tausende Menschen bei Fridays-for-Future-Demo in Düsseldorf und Köln.

Köln Die „Fridays for Future“-Bewegung in Köln will in der kommenden Woche fünf Tage am Stück demonstrieren. Zudem solle es Workshops, Diskussionen und Live-Musik geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Teilnehmer wollen von Montag bis Freitag (8. bis 12. Juli) rund um die Uhr auf dem Alter Markt in der Altstadt präsent sein und für den Klimaschutz eintreten, teilte die Kölner Gruppe von „Fridays von Future“ mit. Geplant sei ein buntes Programm mit Workshops, Diskussionen und Live-Musik.

So solle ein verstärktes Signal an die Kölner Politiker gesendet werden, die Klimakrise endlich ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln.

Foto: Thomas Banneyer 3 Bilder So leben die jungen Klimaaktivisten.

Die Organisatoren erwarten nach Angaben einer Sprecherin, dass an allen Tagen jeweils 30 bis 50 Teilnehmer anwesend sind. Es solle in verschiedenen Schichten gearbeitet werden. In der letzten Woche vor den Sommerferien fände in den Schulen ohnehin meist nicht mehr viel Unterricht statt, so dass die Zeit besser für einen guten Zweck genutzt werden könne, sagte die Sprecherin.

Seit Monaten demonstrieren weltweit Schüler generell freitags, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Bewegung geht auf eine Protestaktion der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zurück.

(mba/dpa)