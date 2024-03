Solidarität mit RAF-Terroristin „Freiheit für Daniela“ – Farbanschlag auf Kölner Amts- und Landgericht

Der komplette Eingangsbereich des Kölner Justizgebäudes an der Luxemburger Straße ist mit rosa Farbe besprüht. Daneben prangt die Forderung: „Freiheit für Daniela“ mit Hammer und Sichel, Symbol des Kommunismus. „Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung“, sagt ein Sprecher der Kölner Polizei am Montagmorgen. Zeugen hatten die Polizei am Sonntag über den Farbanschlag informiert.