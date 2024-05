Beamte bedroht Frau mit Messer in Köln durch Polizei-Schuss verletzt

In Köln ist am Freitag (31. Mai 2024) eine Frau durch Schusswaffengebrauch der Polizei verletzt worden. Die Frau habe nach vorläufigen Erkenntnissen auf der Straße ein Messer in der Hand gehabt, ohne damit konkret jemanden zu bedrohen, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen hätten dies gesehen und die Polizei alarmiert.