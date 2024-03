Unglück in Köln Frau läuft auf Autobahn – tot

Eine Frau ist in Köln auf die Bundesautobahn 555 gelaufen und von mehreren Autos erfasst worden. Sie sei am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Frau war von einem Feld auf die Fahrbahn gelaufen. Die Unfallbeteiligten wurden vor Ort psychologisch betreut. Mittlerweile sei die Frau identifiziert, so der Sprecher.