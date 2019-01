Bluttat in Köln : Frau durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt - 26-Jähriger festgenommen

Köln In Köln-Bilderstöckchen soll ein 26-jähriger Mann am Mittwochmorgen in einer Wohnung auf seine Lebensgefährtin eingestochen haben. Nachbarn alarmierten die Polizei. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.

Eine 29-jährige Frau ist am Mittwochmorgen laut Polizei im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen in ihrer Wohnung niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten die junge Frau in eine Klinik, in der sie zur Stunde notoperiert wird. Ihr Zustand ist kritisch. Polizisten nahmen ihren Lebensgefährten (26) noch in der gemeinsamen Wohnung fest. Er leistete keinen Widerstand und gilt als tatverdächtig.

Nachbarn hatten die Polizei um kurz vor 6.30 Uhr aufgrund von Hilferufen alarmiert. Nach ersten Ermittlungen soll der 26-Jährige auf seine Freundin eingestochen haben. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand aktueller Ermittlungen einer Mordkommission.

