Unfall auf A3 im Jahr 2020 Frau von Lärmschutzwand erschlagen – Anklage gegen drei Beschuldigte

Die Ursache soll Pfusch am Bau gewesen sein. Die Befestigung der Lärmschutzwand soll weder der ursprünglich geplanten Konstruktion, noch der bauaufsichtlichen Zulassung entsprochen haben. Ermittler hatten in der Sache eine Baufirma in Ibbenbüren und den landeseigenen Betrieb Straßenbau NRW in Gelsenkirchen durchsucht.