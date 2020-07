Kölner Fotoprojekt „Camping“ : Draußen daheim

Foto: Patrick Essex 7 Bilder Draußen daheim - Deutschlands Camper

Köln Camping ist in diesem Sommer so beliebt wie lange nicht. Der Kölner Fotograf Patrick Essex ist auf Deutschlands Campingplätzen unterwegs und porträtiert Menschen, die in Zelten und Wohnwagen Urlaub machen.

Der Kölner Fotograf Patrick Essex hat schon so viele Sommer auf Campingplätzen verbracht, dass er gar nicht so genau sagen kann, warum er diese Art von Urlaub so mag. „Vielleicht weil ich keinen Balkon habe?“, sagt er. Er denkt dann nochmal kurz nach und sagt: „Auf dem Campingplatz trifft man Leute aus allen Bevölkerungsschichten – das finde ich super, es ist die komplette Gesellschaft in einem kleinen Kosmos. Da sind Menschen, die campen, weil sie sich keinen anderen Urlaub leisten können, aber da ist auch die Zahnarztfamilie mit dem sündhaft teuren, doppelstöckigen Wohnmobil.“

Essex gehört zu den Freiberuflern, denen die Corona-Krise in diesem Frühjahr fast alle Einnahmequellen versaut hat. Um das Beste aus der Situation zu machen, hat der 47-Jährige erst einmal seinen Führerschein gemacht, einen alten Ford Transit gekauft und zu einem Mini-Wohnmobil umgebaut – im Laderaum ist ein schmales Bett, es gibt eine kleine Küchenzeile, eine Standheizung und sogar eine Solarzelle auf dem Dach. Den Führerschein hatte er bislang nicht gebraucht, sagt er, weil seine Frau den ehemals gemeinsamen Wohnwagen gesteuert hat. „Um es kurz zu machen: Frau und Wohnwagen sind weg und ich musste mich emanzipieren“, sagt Essex.

Essex kurvt seit einigen Wochen quer durch Deutschland und fotografiert Menschen auf Campingplätzen. „Das ist ziemlich einfach, weil fast alle Camper furchtbar stolz auf ihre Zelte und Wohnwagen sind“, sagt er. Corona hat auch das Reisen verändert, Camping erlebt einen neuen Boom, an den Wochenenden ist in Deutschland kaum ein freies Plätzchen auf den Campingplätzen zu finden.

Infos Der Fotograf und seine Projekte Patrick Essex ist in Köln für seine außergewöhnlichen Fotoprojekte bekannt. Er hat etwa den Rosenmontagszug aus 20 Metern Höhe von einem Feuerwehrleiterwagen aus fotografiert und so aus 12.000 Jecken ein buntes Wimmelbild gemacht. Seine Fotos aus Kölner Eckkneipen sind als Buch erschienen. Im Sommer 2019 hat er auf Raststätten in NRW Lastwagen-Fahrer porträtiert. Die Trucker-Bilder sind bald in einer Ausstellung im DASA-Museum in Dortmund zu sehen. www.patrickessex.com

Essex hat viele nette und kuriose Bekanntschaften gemacht. Da waren zum Beispiel zwei junge Frauen, die morgens von ihrem Zelt aus mit einem Luftgewehr auf Dosen geschossen haben. Oder die Familie aus England, die Karaoke mit allen Kindern gesungen hat.