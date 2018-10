Köln: Fliegerbombe im Rhein musste gesprengt werden

Köln Das extreme Niedrigwasser im Rhein hat in Köln-Poll eine bis zu 2,5 Zentner schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg zutage gefördert. Experten sprengten den Blindgänger am Mittag.

Die Polizei hatte den Blindgänger am Mittwochabend am Rheinkilometer 684 nahe der Rodenkirchener Brücke gefunden.

Der Rhein führt derzeit so wenig Wasser wie selten zuvor. In Emmerich erreichte der Pegelstand mit 22 Zentimetern einen Rekordtiefststand – sechs Zentimeter unter dem niedrigsten bekannten Wasserstand vom 1. Oktober 2003. In Köln rechnet die Stadt damit, dass noch in dieser Woche der Rheinpegel den bisherigen Niedrigwasserrekord von 0,81 Meter aus dem Jahr 2003 unterschreiten. Für Donnerstag rechnen die Stadtentwässerungsbetriebe Köln mit einem Pegel von 0,80 Metern.