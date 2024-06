„Die Stiftung kommt zur Branche“ Film- und Medienstiftung NRW zieht nach Köln

In Köln sind unter anderem große TV-Sender wie WDR und RTL sowie zahlreiche Produktionsfirmen und Kreativbüros ansässig. „Jede dritte Fernseh-Minute kommt aus Köln“, sagte Reker. Die Stadt habe sich seit Jahren um die Ansiedlung der Stiftung bemüht. Als eine der größten Fördereinrichtungen für Film und Medien in Europa sei sie auch ein Magnet für internationale Medienschaffende, die deswegen nun künftig nach Köln kommen würden. Die Stadt werde sich in den nächsten drei Jahren mit jährlich 80 000 Euro an den Mietkosten beteiligen.