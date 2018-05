Köln: Feuerwehreinsatz an altem Haus in Ehrenfeld

Haus in Köln eingesackt

Tiefe Risse in Fassade

Köln Ein tiefer Riss klafft in der Fassade eines 150 Jahre alten Kölner Gebäudes. Die Feuerwehr war vor Ort. Das Haus soll aber nicht einsturzgefährdet sein.

Das zweistöckige Haus steht in der Hansemannstraße in Köln-Ehrenfeld. Schon länger darf es niemand mehr betreten. Ein Riss klafft vom Dach die Fassade hinab. Das Gebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen durch Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück.