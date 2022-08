Nach großflächigem Stromausfall : Feuerwehr in Köln warnt vor Rauchausbreitung

Feuerwehr in Köln warnt vor Rauchausbreitung

Ein Stromausfall hat in der Nacht zu Mittwoch den Süden von Köln kurzzeitig lahmgelegt (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Settnik

Köln In der Nacht zu Mittwoch hat ein großflächiger Stromausfall kurzzeitig den Kölner Süden lahmgelegt. Eine dadurch entstandene Flamme in einer Raffinerie sorgt im Stadtgebiet für Rauchausbreitung.

Ein großflächiger Stromausfall hat in der Nacht zu Mittwoch kurzzeitig den Süden von Köln lahmgelegt. Um 2.45 Uhr habe es für kurze Zeit einen Spannungseinbruch aufgrund einer Störung in einem vorgelagerten Netz gegeben, sagte ein Sprecher des zuständigen Anbieters. Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, konnte er zunächst nicht angeben. Infolge des Ausfalls entstand laut Polizei eine weit sichtbare Flamme in einer Raffinerie bei Köln. Ihr Verbrennungsrauch könne im ganzen Stadtgebiet für Geruchsbelästigung und Rußablagerung sorgen, warnte die Feuerwehr. Obgleich keine akute Gefahr bestehe, sollten Bürgerinnen und Bürger die Fenster und Türen geschlossen halten sowie auch Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten.