Passant alarmiert Retter : Großeinsatz der Feuerwehr am Kölner Dom - wegen Wolke

Großeinsatz der Feuerwehr am Kölner Dom - wegen Wolke

Köln 100 Feuerwehrleute sind in der Nacht mit Dutzenden Einsatzfahrzeugen am Kölner Dom angerückt. Ein Passant hatte eine große Rauchwolke gemeldet.

Eine kuriose Verwechslung hat am Kölner Dom für einen nächtlichen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Passant habe in der Nacht zum Donnerstag eine Wolke an der Kathedrale für Rauch gehalten und die Feuerwehr alarmiert, wie ein Sprecher sagte.