In zehn Metern Tiefe eingeklemmt : Feuerwehr Köln rettet Mann aus Abwasserkanal

Ein Mann der Feuerwehr Köln steckt in einem Abwasserkanal, um einen eingeklemmten Mann zu befreien. Foto: Polizei Köln

Köln Rund 40 Zentimeter hatte der Abwasserkanal an der Stelle, an der ein Mann in Köln Porz darin stecken geblieben ist. Die Feuerwehr musste gleich mehrere speziell ausgebildete Einsatzkräfte anfordern, um ihn zu befreien.

Gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr Köln von der Polizei über unklare Hilferufe aus einem Abwasserkanal im Kreuzungsbereich Bergerstraße / Josefstraße im Kölner Stadtteil Porz informiert. Sofort schickte die Leitstelle ein Löschfahrzeug und den Rettungsdienst zur Einsatzstelle.

Nachdem sich die Einsatzkräfte einen Überblick verschafft hatten, stellte sich heraus, dass tatsächlich ein Mann in einen Gulli und dann in einen Abwasserkanal „gekrabbelt“ war, der sich rund fünf Meter unter der Erde befindet, das geht aus einer Mitteilung der Feuerwehr Köln hervor. Nach rund zehn Metern ist der Mann in dem Abwasserrohr mit einem Durchmesser von 40 Zentimeter stecken geblieben und hatte sich mit Hilferufen bemerkbar gemacht.

Zusätzlich zu einer Drehleiter mit einem Festpunkt zur Rettung aus tieferliegenden Schächten wurden nun auch Spezialeinheiten der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort gerufen. Außerdem kam die Löschgruppe Dünnwald der Freiwilligen Feuerwehr Köln mit der Spezialtechnik zum Orten von verschütteten Personen zum Einsatz. Auch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Köln, die ebenfalls für die Rettung aus tiefen Schächten ausgebildet ist, wurde angefordert.

Dann begann die Rettung: Der Abwasserkanal wurde dafür mit einem Dichtkissen abgedichtet. Außerdem wurden die direkten Anlieger aufgefordert jegliche Abwassereinleitung in den Kanal zu stoppen. Parallel dazu wurden Messungen im Abwasserkanal auf eine ausreichende Sauerstoffkonzentration im Schacht beziehungsweise im Kanalbereich durchgeführt.

In einer gemeinsamen Einsatzkräftebesprechung erklärte sich spontan ein Mitarbeiter der Feuerwache Porz bereit, an den Füßen durch die Höhenretter gesichert, ebenfalls in dieses Abwasserrohr zu „kriechen“ um dem Eingeklemmten eine Bandschlinge um die Füße zu legen. So konnte der gesicherte Feuerwehrmann die rund zehn Meter in dem extrem engen Abwasserrohr zum Eingeklemmten vordringen. Beide konnten so mit der Unterstützung der Höhenrettungsgruppe und einer elektrischen Seilwinde aus dem Abwasserkanal zurückgezogen werden. Für den letzten Teil der Rettungsaktion wurde dann noch die Drehleiter eingesetzt um den Mann mit einem Rettungsgeschirr aus dem fünf Meter tiefen Kanalschacht an die Oberfläche zu transportieren. Der Mann wurde verletzt aber wohlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Wie die junge männliche Person überhaupt in den Kanal einsteigen und eingeklemmt werden konnte, ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

(ham)