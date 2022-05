Acht Menschen in Sicherheit gebracht : Feuer in Kölner Schuppen - ein Verletzter

Köln Insgesamt acht Menschen konnte die Feuerwehr am Dienstagmorgen nach einem Brand in einem Gasthofschuppen in Köln-Merheim retten. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten.

Insgesamt acht Menschen konnte die Feuerwehr am Dienstagmorgen nach einem Brand in einem Gasthofschuppen in Köln-Merheim retten. Ein Mensch wurde durch das Feuer leicht verletzt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten die Bewohner eines an den Gasthof angrenzenden Wohnhauses frühzeitig in Sicherheit bringen und gleichzeitig verhindern, dass das Feuer auf das Haus übergriff. Derzeit laufen den Angaben zufolge noch Nachlöscharbeiten. Zur genauen Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Wann die Bewohner wieder in das Haus zurückkehren können, ist noch unklar.