Obdachlose könnte Mutter sein : Nach Fund eines toten Babys in Köln – Polizei nimmt 37-Jährige fest

Update Köln Einen Tag nach dem Fund eines toten Säuglings in Köln hat die Polizei eine Frau festgenommen, die die Mutter des Jungen sein könnte. Die Obduktion des Kindes hat noch kein abschließendes Ergebnis zur Todesursache gebracht.

Nach dem Fund eines toten Babys am Rhein gibt es eine Festnahme. Die Kölner Polizei hat nach Hinweisen von Zeugen eine 37 Jahre alte Frau am Konrad-Adenauer-Ufer festgenommen. Sie steht im dringenden Verdacht, einen neugeborenen, lebenden Jungen unter einer Aussichtsplattform am Rheinufer abgelegt zu haben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um die Mutter des Kindes handeln, eine obdachlose Frau.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die Voraussetzungen für eine einstweilige Unterbringung der Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen. Zu diesem Zweck wird eine Sachverständige die Frau noch am Donnerstag untersuchen.

Das Kind war noch am Mittwoch in der Rechtsmedizin untersucht worden. „Die Obduktion hat aber noch kein abschließendes Ergebnis darüber erbracht, ob das Neugeborene gelebt hat, als es am Fundort zurückgelassen worden ist“, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage mit.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat nun weitere rechtsmedizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben, die nach Angaben von Bremer einige Tage in Anspruch nehmen werden.