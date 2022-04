Veranstaltungen in Köln : Festival „Acht Brücken“ lädt zu 50 Konzerten

Veranstaltungen in Köln

Köln Das 2011 erstmals organisierte Festival versteht sich als genreübergreifendes Podium für Künstler und Ensembles. Die Konzerte sollen den Besuchern dabei unter anderem Gelegenheit zur Selbstreflexion bieten. Start am 29. April.

Rund 50 Konzerte stehen auf dem Programm des Kölner Musikfestivals „Acht Brücken“, das am Freitag (29. April) startet. Unter dem Motto „Musik Amnesie Gedächtnis“ nimmt das bis zum 8. Mai dauernde Festival die menschlichen Sinne und die neurologische Signalverarbeitung ins Visier, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Das 2011 erstmals organisierte Festival versteht sich als genreübergreifendes Podium für Künstler und Ensembles der internationalen zeitgenössischen Musikszene.

Die Konzerte sollen den Besucherinnen und Besuchern dabei unter anderem Gelegenheit zur Selbstreflexion bieten: Das Angebot reicht vom frühmorgendlichen, kontemplativen Versinken in einer Kirche bis zu einem fünfstündigen musikalischen „Symposion“, das am 30. April in der Stadthalle Köln-Mülheim stattfindet. Auch „interaktive 3D-Soundwalks“ im Rheinauhafen werden geboten. Zudem sind Klanginstallationen und ein Gespräch zum Thema „Musik und Demenz“ geplant.