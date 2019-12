Ermittler warnen erneut : Falsche Polizisten erbeuten in Köln sechsstellige Summe

Falsche Polizisten erbeuten in Köln sechsstellige Summe

Köln Falsche Polizisten haben in Köln in zwei Fällen Senioren um mehrere hunderttausend Euro betrogen. Die Polizei warnt nun erneut vor Anrufen mit „110“ im Telefon-Display.

In beiden Fällen hätten die Täter ihre Opfer (87, 90) am Montag telefonisch aufgefordert, Schmuck und Goldmünzen aus ihren Schließfächern in Tüten zu packen und vor ihrem Haus zu deponieren.