Geliebte erschossen und angezündet Fall um verbrannte Frauenleiche erneut vor Gericht

Laut Anklage soll der Türke die 31-Jährige in Köln heimtückisch erschossen haben. Am nächsten Tag soll er die Leiche mit einem Helfer in die Nähe des Wohnorts des Opfers ins rheinland-pfälzische Ochtendung transportiert haben. Am Rand eines Feldweges soll der Angeklagte die Tote mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben. Spaziergänger entdeckten die verbrannte Leiche. Das Fahrzeug der Frau stellte die Polizei später in Köln sicher.