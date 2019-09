Motorradunfall in Köln : Fahrschülerin verunglückt während Übungsstunde und wird lebensgefährlich verletzt

Motorradunfall in Köln

Köln Die 27-Jährige war mit einem Fahrschulmotorrad in Kölns Innenstadt unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Sie prallte auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammen und schwebt nun in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen sollte die Fahrschülerin, angeleitet durch ihren 56-jährigen Fahrlehrer, von der Deutz-Kalker-Straße nach rechts in die Justinianstraße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie laut Polizei nach derzeitigem Sachstand im Kreuzungsbereich nach links in den Gotenring und kollidierte dort mit der Fahrerseite des Autos, das von der Justinianstraße links in die Deutz-Kalker-Straße abbog.