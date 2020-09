Unfall in Köln : 16-jähriger Fahrradfahrer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Köln In Köln hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein 16-jähriger Radfahrer ist von einer Straßenbahn mehrere Meter mitgezogen worden.

Ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Köln bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Er sei am Sonntagabend zehn Meter mitgezogen worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.