Schwerer SUV-Unfall in Köln Fahrer (17) liegt im Koma – Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den minderjährigen Fahrer des gemieteten Audi Q2 eingeleitet. „Darüber hinaus ist zu klären, wie und unter welchen Umständen der Beschuldigte an den Mietwagen gelangt ist“, sagt Bremer. Der 17-Jährige kann allerdings nicht vernommen werden, er wurde selbst lebensgefährlich verletzt und in ein künstliches Koma versetzt. Am Montag war sein Zustand weiter kritisch. Sein Beifahrer (18) ist inzwischen außer Lebensgefahr. Auch der Zustand dreier Mädchen (14, 17, 17), die ebenfalls im SUV saßen, ist inzwischen stabil. „Die Untersuchung des Falles wird geraume Zeit in Anspruch nehmen“, sagt Bremer.