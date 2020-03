Stau in Köln : Fahrbahn abgesackt - Innere Kanalstraße bleibt gesperrt

Köln Ein Wasserrohrbruch hat in Köln dazu geführt, dass die Fahrbahn der Inneren Kanalstraße abgesackt ist. Im Berufsverkehr gibt es dadurch massive Probleme.

Nach dem Absacken der Fahrbahn einer verkehrsreichen Straße wegen eines Wasserrohrbruchs in Köln müssen Autofahrer im Norden der Stadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Ein Sprecher der Polizei sagte am frühen Dienstagmorgen, es handele sich um eine „neuralgische Stelle“. Man rechne im Bereich rund um die Sperrung mit viel Verkehr. Die Sperrung sollte voraussichtlich noch den ganzen Dienstag andauern.

Zunächst war nur eine kleinflächige Absackung von etwa 15 Zentimeter festgestellt worden, die in den kommenden Tagen repariert werden sollte. Dafür wurde in Höhe der Krefelder Straße (Fahrtrichtung Zoobrücke) die rechte Fahrspur gesperrt. Kurze Zeit später vergrößerte und vertiefte sich die Absackung, so dass die Polizei die Vollsperrung der Innere Kanalstraße veranlasste. Die Straße wurde zwischen Escher Straße und Neusser Straße in beide Richtungen komplett gesperrt.