Köln: Fahndung nach versuchter Vergewaltigung

Mann will 20-Jährige in Köln vergewaltigen

Köln In Köln hat ein Mann versucht, eine 20-Jährige zu vergewaltigen. Als sich ein Spaziergänger mit seinem Hund näherte, flüchtete der Täter.

Die Frau begegnete dem Mann am Samstag gegen 0.15 Uhr zunächst an der Bushaltestelle „Berliner Straße“ der Linie 155 im Kölner Stadtteil Höhenhaus. Während der Fahrt versuchte der spätere Täter, die 20-Jährige zu küssen und anzufassen. Als sie den Bus an der Haltestelle "Höhscheider Weg" verließ, folgte er ihr, riss sie zu Boden und versuchte, sie zu entkleiden.