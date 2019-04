Versuchte Vergewaltigung am Aschermittwoch : Kölner Polizei fahndet nach Motorradfahrer

Versuchte Vergewaltigung am Aschermittwoch

So soll der Täter aussehen. Foto: Polizei Köln/LKA Düsseldorf

Köln Mit einem Phantombild fandet die Kölner Polizei nach einem Mann, der am Aschermittwoch versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen. Der Mann hatte einen Motorradunfall vorgetäuscht. Die Frau wollte ihm helfen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 6. März in Köln, wie die Polizei mitteilte. Die 31 Jahre alte Frau erstattete erst später Anzeige. Ihrer Aussage zufolge hatte der Mann am Aschermittwoch gegen 5 Uhr im Kölner Stadtteil Eil auf der Straße kurz vor einer Autobahnauffahrt neben seinem Motorrad gelegen.