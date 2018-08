Köln: Fahndung nach Schüssen am Friesenwall

Nach Schüssen am Friesenwall

Köln Zwei Männer haben im Juli in der Kölner Innenstadt auf einen 28-Jährigen geschossen und ihn schwer verletzt. Die Tat soll Bezug zum Rockermilieu haben. Die Polizei hat nun Fotos eines Verdächtigen veröffentlicht.

Nachdem im Juli ein 28 Jahre alter Mann in der Kölner Innenstadt durch einen Schuss in den Arm schwer verletzt worden war, fahndet die Polizei nun mit Fotos nach einem tatverdächtigen 38-Jährigen. Der Verletzte musste mehrmals operiert werden.

„Wir können einen Rockerbezug nicht ausschließen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun auf den 38-Jährigen, der aus Marokko stammt, etwa 1,70 Meter groß ist und sich Justin nennt. Er soll oft Basecaps tragen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann erwirkt, der am 20. Juli am Friesenwall mit einem Mittäter auf den 28-Jährigen geschossen haben soll. Beide Täter waren in Richtung Magnusstraße geflüchtet.