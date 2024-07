Olympiasieger am Reck Fabian Hambüchen springt als Kassierer ein – bin ein „Chips-Suchti“

Hambüchen wurde am Dienstag selbst mit sehr unterschiedlichen Einkaufsverhalten konfrontiert. An einer Supermarkt-Kasse in einer Netto-Filiale in Köln sprang er als Kassierer ein und bediente Kunden - für den guten Zweck. Netto und die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ sammeln derzeit Geld für Hochwasserbetroffene. Hambüchen sollte nicht nur kassieren, sondern auch dazu zu ermutigen, den zu zahlenden Betrag aufzurunden und damit zu spenden.