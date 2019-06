Drei Häuser in Köln evakuiert : Explosion in Mehrfamilienhaus - ein Mann schwer verletzt

Explosion in Mehrfamilienhaus - ein Mann schwer verletzt

Drei Häuser in Köln evakuiert

Köln In Köln-Flittard kam es in einer Wohnung zu einer Explosion. Die Polizei wurde sofort alarmiert. Ein Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Mann, der sich in der Wohnung befand, wird derzeit mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sowohl das betroffene Mehrfamilienhaus, als auch die beiden angrenzenden Häuser wurden evakuiert. „Es sieht aber so aus, als ob das nur eine Vorsichtsmaßnahme ist“, so der Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt nun die Ursache der Explosion.