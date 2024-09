Café in Vollbrand Explosion in Erdgeschoss von Kölner Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr hat nach der Explosion in einem Kölner Café etwa 20 Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Lokal in Vollbrand, wie ein Sprecher der Feuerwehr Köln sagte. Ungefähr nach einer Stunde, gegen 4 Uhr, war das Feuer demnach gelöscht. Im Anschluss konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Anwohner im Stadtteil Pesch hatten in der Nacht um kurz vor 3 Uhr von einem lauten Knall berichtet. Kurz danach brannte das Café, Scheiben waren zersplittert.