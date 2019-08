Amerikanische Bombe wird heute entschärft : Blindgänger auf Werksgelände in Köln-Rondorf gefunden

Köln In Köln ist am Morgen eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Evakuierung läuft, es kommt zu Einschränkungen am Hürth-Karlscheurener Bahnhof und an einer Autobahnausfahrt.

Bei Sondierungsarbeiten auf dem Werksgelände eines Unternehmens in Köln-Rondorf ist am Donnerstag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder wird noch am Nachmittag entschärft.

Der Evakuierungsradius beträgt 500 Meter und betrifft Kölner und Hürther Stadtgebiet - die Beschäftigten einiger Firmen und etwa 25 Anwohner müssen Wohnungen und Häuser verlassen. Die Evakuierungen seitens des Kölner und Hürther Ordnungsamtes haben begonnen. Die Straßensperren sind eingezogen. Der Luftraum ist gesperrt.

Die Straße Am Eifeltor ist teilgesperrt und kann von der A4-Ausfahrt bis zur Hausnummer 22 für den Anlieferverkehr befahren werden. Es kann trotzdem zu Rückstau bis zur Autobahnabfahrt 11b Eifeltor der A 4 kommen.

Auch der DB-Bahnhof Hürth-Karlscheuren ist betroffen. Ein- und Ausstiege sind dort nicht mehr möglich. Der Durchlaufverkehr ist bis zum Zeitpunkt der Freigabe zur Entschärfung jedoch möglich.

Eine Anlaufstelle für die betroffenen Bewohner wird in der Deutschherrenschule, Pestalozzistraße 12, Hürth-Hermülheim eingerichtet.

