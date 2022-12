Am Landgericht Köln Ex-Messdiener fordert Schmerzensgeld – Klage berechtigt

Der Kläger fordert vom Erzbistum Köln Schmerzensgeld für in den 1970er-Jahren erlittenes Leid. Laut Klageschrift war er damals in über 300 Fällen Opfer sexualisierter Gewalt durch einen katholischen Priester geworden. Bereits in den 1960er-Jahren habe es aber Gerüchte über Missbrauchshandlungen des mittlerweile verstorbenen Priesters gegeben, sagte der Anwalt des Klägers. Dennoch habe das Erzbistum ihn weiter in der Seelsorge eingesetzt, weshalb das Bistum für die begangenen Taten in der Haftung stehe, so die Klägerseite.