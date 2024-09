„Kölsche Warhol“ bietet Pop-Art-Drucke Ex-Geldfälscher sponsert mit seiner Kunst den Kölner Dombau

Kuhl hat sich wegen seiner Grafiken im Pop-Art-Stil einen Namen gemacht. Ob Marilyn Monroe, Mao, den VW-Käfer oder einfach Gummibärchen: Unzählige Motive hat der „kölsche Warhol“ per Siebdruck in knalligen Farben aufs Papier gebracht. Von Andy Warhol (1928-1987) ließ er sich etwas mehr als inspirieren - von dessen „Cologne Cathedral“ oder dessen Flower-Motiv, das er „etwas farbiger und spannender“ gestaltete. Eine andere Art Blütenproduktion, die der Urheber aber tolerierte. Aber nicht nur mit dieser Kunst verdiente Kuhl gutes Geld, sondern auch als Modedesigner. Als er in den 1960er-Jahren merkte, wie gut sich Hot-Pants in England verkauften, kopierte er diese Geschäftsidee und baute kurzerhand eine Kurze-Höschen-Produktion in Deutschland auf.