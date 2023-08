Große Resonanz Evangelische Kirche in Köln segnet Paare bei Popup-Hochzeit

Die evangelische Kirche in Köln plant für Paare ein außergewöhnliches Fest mit christlichem Segen. Es solle keine klassische Hochzeit sein, sondern eine Feier, die Vielfalt und Segen für alle in den Mittelpunkt stelle, erklärte der Kirchenverband. Das „Popup-Hochzeitsfest“ ist am Samstag, 26. August, in und um die Christus-Kirche in Köln geplant. Man wolle jenen, die aus verschiedenen Gründen bisher auf eine Hochzeit verzichtet hätten, Segen spenden.