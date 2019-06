SEK-Einsatz in Essen : Zwei Männer sollen Kölner entführt haben

Köln/Essen Spezialeinheiten haben zwei Männer festgenommen, die einen 20-Jährigen aus Köln entführt haben sollen. Die Männer hatten Geld für seine Freilassung zu erpressen versucht.

Die Angehörigen hatten sich in der Nacht zu Montag an die Polizei Köln gewandt. Den 23-jährigen Verdächtigen stoppten Polizisten in einem Auto auf der Bundestraße 224. Der vermisste Kölner saß auf dem Beifahrersitz. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Den mutmaßlichen Komplizen nahmen Beamte kurz darauf in einer Wohnung in Essen-Karnap fest.