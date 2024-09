Anlage auf Campus des DLR eröffnet Astronauten können in Köln nun für Mond-Missionen trainieren

Der Saarländer Maurer trieb das Projekt selbst seit Jahren entscheidend voran. Unter anderem mit dem Materialwissenschaftler Matthias Sperl, der auch an der Auswahl des Regolith-Surrogats beteiligt war, von welchem insgesamt 900 Tonnen in die Halle transportiert wurden. „Die Experimente in dieser Anlage – und später hoffentlich auf dem Mond – können unter anderem wertvolle Forschungsresultate in Sachen innovativer, nachhaltigerer Baustoffe liefern“, so Sperl. So könne die Abwesenheit von Gravitation verschiedene physikalische Prozesse für die Forscher verständlicher machen.