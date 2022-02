Prozess gegen Reemtsma-Entführer in Köln : Drach schweigt – und will Strafanzeige wegen Urkundenfälschung stellen

Foto: dpa/Alexander Franz 9 Bilder Prozess gegen Thomas Drach beginnt in Köln

Köln Straßensperrungen und scharfe Kontrollen: In Köln startete der Prozess gegen Thomas Drach. Der verurteilte Reemtsma-Entführer soll nach seiner Haftentlassung erneut kriminell geworden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vier Geldtransporter-Überfälle vor.

Fotografen und Kameraleute warten am frühen Dienstagmorgen auf dem Dach des Parkhauses hinter dem Kölner Justizgebäude. Der Platz wurde ihnen zugewiesen, von hier aus sollten sie einen freien Blick haben auf den Hubschrauberlandeplatz, der kurzfristig auf einem großen Parkplatz gegenüber markiert worden war. Doch Thomas Drach wird nicht mit dem Helikopter von der JVA Ossendorf zum Landgericht geflogen. Wegen des regnerisch-windigen Wetters, wie es heißt. Drach wird stattdessen gegen 8.30 Uhr in einer dunklen Limousine mit Blaulicht vorgefahren. Die Wagen-Kolonne erinnert dabei eher an einen Staatsbesuch als an die Vorführung eines mutmaßlichen Schwerverbrechers.

Der Prozess gegen Drach, der durch die Entführung von Jan Philipp Reemtsma 1996 zu einem der bekanntesten Straftäter Deutschlands wurde, startete unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Offenbar hatte die Polizei Bedenken, Drach könne flüchten oder sogar befreit werden. Straßen und Parkplätze rund um das Justizgebäude wurden schon vor Tagen abgesperrt, Zuschauer und Journalisten müssen am Morgen durch zwei Sicherheitsschleusen. Drach wird mit viel Verspätung in Saal 112 gebracht, er trägt ein dunkles Jackett, scherzt mit Anwälten und Justizwachtmeistern. Drach hebt die Hand zum Gruß in Richtung des Mitangeklagten Eugen W. und weil der Kopfschmerzen hat, wie sein Verteidiger Wolfgang Heer angibt, wird der Prozess noch vor Verlesung der Anklage unterbrochen. Eugen W. bekommt erst einmal Zeit, eine Schmerztablette zu nehmen. Rechtsanwalt Heer hatte sich beschwert, seinem Mandanten sei in der Vorführstelle ein Glas Wasser verweigert worden.

Gegen Mittag verliest die Staatsanwältin schließlich die Anklage, fast drei Stunden später als geplant. Drach soll 2018 und 2019 vier Raubüberfälle auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und Limburg begangen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung, schweren Raub und Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz vor. In Frankfurt soll Drach einen Geldboten durch einen Schuss mit einem Revolver schwer verletzt und dessen Tod billigend in Kauf genommen haben. Die Oberschenkelvene des Mannes wurde zerfetzt. Die Staatsanwaltschaft sieht als Mordmerkmale Habgier und Verdeckungsabsicht.

Auch bei einem Überfall am Flughafen Köln/Bonn soll Drach auf den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma geschossen und ihn im Oberschenkel getroffen haben. Hier soll er ein Sturmgewehr AK-47 benutzt haben. Eugen W., 52 Jahre alt und niederländischer Staatsbürger, wird eine Mittäterschaft vorgeworfen. In allen Fällen sollen die Angeklagten gestohlene Autos benutzt haben, die sie dann in Brand steckten, ehe sie ihre Flucht mit einem weiteren Fahrzeug fortsetzten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Gesamtbeute mehr als 230.000 Euro betrug. Beide Fahrer mussten notoperiert werden und leiden noch heute unter den körperlichen und seelischen Folgen der Taten.

Die Verteidiger stellten am ersten Prozesstag eine ganze Reihe von Anträgen, unter anderem rügten sie die Besetzung der Strafkammer und forderten eine dreiwöchige Aussetzung der Hauptverhandlung, weil nicht genug Zeit zum Aktenstudium gewährt worden sei. Auch Drach selbst meldete sich zu Wort. Er wolle Strafanzeige stellen gegen die Staatsanwaltschaft, sagte er. Der Grund: Urkundenfälschung. Der Vorsitzende Richter bemerkte, dafür sei das Gericht nicht zuständig. Er stellte sämtliche Anträge erst einmal zurück. Drach wollte sich ansonsten weder zu seinem Lebenslauf noch zu den Tatvorwürfen äußern. Seine Anwälte sind davon überzeugt, Drach am Ende als freien Mann verabschieden zu können. „Es gibt gar keine Beweissituation, die eine Verurteilung rechtfertigen könnte“, sagte sein Verteidiger Andreas Kerkhof. Auch Eugen W. machte von seinem Schweigerecht Gebrauch.