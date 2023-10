Rund 2500 Menschen betroffen Erneut Weltkriegsbombe in Kölner Innenstadt entschärft

Köln · In der Kölner Innenstadt ist in der Nacht zum Donnerstag erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Rund 2500 Anwohnerinnen und Anwohner waren von der Evakuierung betroffen. Schon vergangene Woche gab es in der Domstadt eine Bombenentschärfung.

12.10.2023, 10:26 Uhr

In Köln wurde erneut eine Weltkriegsbombe gefunden - und entschärft (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Gegen Mitternacht konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf Entwarnung geben, teilte die Stadt Köln am Donnerstag mit. Rund 2500 Anwohner um den Inneren Grüngürtel waren von der Evakuierung betroffen. Die zehn Zentner schwere Bombe hatte zwei Zünder, denen die lange Liegezeit schwer zugesetzt habe, hieß es. Aus diesem Grund hätten sie nur mit besonderer Vorsicht und mit Spezialwerkzeugen unschädlich gemacht werden können. Bei der Evakuierung fanden Anwohner einen Hund in einem Auto, der stark hechelte. Weil kein Besitzer zu sehen war, schlugen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die Scheibe ein und befreiten das stark dehydrierte Tier. Noch vor Eintreffen des Tierrettungsdienstes sei die Besitzerin zurückgekommen. Sie habe nicht damit gerechnet, dass sich ein Auto in der Oktober-Sonne derart aufheizen könne. Die Bombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten gefunden worden. Erst am Donnerstag der vergangenen Woche war eine Weltkriegsbombe in der Kölner Innenstadt entschärft worden. Beide Fundorte lagen nur etwa 300 Meter voneinander entfernt.

(toc/AFP)