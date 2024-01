Wieder Zehntausende erwartet Erneut Demos gegen die AfD in Köln

Köln · Am Dienstagabend kamen geschätzte 30.000 Menschen zu einer Anti-AfD-Demo in Köln, nun stehen am Sonntag erneut Kundgebungen an. Auch dazu werden wieder viele Menschen erwartet.

21.01.2024 , 08:29 Uhr

9 Bilder Demonstration gegen die AfD in Köln 9 Bilder Foto: dpa/Oliver Berg

Nach der Demonstration am Dienstagabend mit etwa 30.000 Teilnehmern wollen am Sonntag erneut viele Menschen in Köln gegen die AfD auf die Straße gehen. Das aus mehr als 50 Parteien, Organisationen und Initiativen bestehende Bündnis „Köln stellt sich quer“ hat für 12.00 Uhr auf das Veranstaltungsgelände Deutzer Werft am rechten Rheinufer eingeladen. Erwartet werden demnach rund 10.000 Teilnehmer. Die Kundgebung mit dem Titel „Demokratie schützen, AfD bekämpfen“ wird auch von den Bands Kasalla, Höhner, Cat Ballou, Bläck Föös, Paveier und Brings unterstützt. Die Bands schrieben auf ihren Fanseiten: „Während wir alle durch die wilde Buntheit der Stadt fliegen, braut sich vor unser aller Augen etwas Dunkles zusammen. Kräfte, die ihre Chance wittern, unser Land und unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern und unsere freie offene Gesellschaft zu zerschlagen. Und dies auch immer offener sagen.“ Der Diskurs verschiebe sich ständig, „das Furchtbare wird normal“. Dagegen müsse nun ein Zeichen gesetzt werden. „Wir hoffen, dass wir alle laut sind. Und es klar wird: Bis hierhin und nicht weiter.“ Zehntausende demonstrieren in NRW gegen AfD und Rechtsextremismus „Gemeinsam gegen Rechts“ Zehntausende demonstrieren in NRW gegen AfD und Rechtsextremismus Für eine zweite Demo, die von der Deutzer Werft durch die Innenstadt und dann wieder zurückziehen will, sind nach Polizei-Angaben sogar bis zu 15.000 Teilnehmer angemeldet, für eine dritte noch einmal 500. Parallel zu diesen Anti-AfD-Demos findet am Kölner Dom die Kundgebung „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ in Russland statt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Demonstration gegen die AfD in Köln

(kag/dpa)