Tödlicher Baumarkt-Unfall in Köln : Ermittlungen gegen Mitarbeiter eingestellt

Köln Ein Rentner war Ende 2019 in der Materialausgabe des Kölner Marktes von herabfallenden Rigips-Platten erschlagen worden. Daraufhin wurden zwei Mitarbeiter wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Nun wurden die Ermittlungen eingestellt.

Gut zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall eines Rentners in einem Kölner Baumarkt hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen zwei Beschuldigte eingestellt. Die beiden Baumarkt-Mitarbeiter müssten Geldauflagen in vier- und fünfstelliger Höhe an gemeinnützige Einrichtungen zahlen, sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Der Rentner war Ende 2019 in der Materialausgabe des Marktes von herabfallenden Rigips-Platten erschlagen worden.