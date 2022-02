Totes Baby am Kölner Rhein : Staatsananwaltschaft gibt weitere Untersuchungen in Auftrag

Foto: dpa/Thomas Banneyer 6 Bilder Babyleiche am Rheinufer in Köln gefunden – Bereich abgesperrt

Köln Die Obduktion des toten Kindes, das Passanten am Mittwoch am Kölner Rhein entdeckt haben, hat noch kein abschließendes Ergebnis gebracht. Noch sind viele Fragen offen.

Nach dem Fund eines toten Babys am Rhein dauern die Ermittlungen an. Das Kind wurde noch am Mittwoch in der Rechtsmedizin untersucht. „Die Obduktion hat aber noch kein abschließendes Ergebnis darüber erbracht, ob das Neugeborene gelebt hat, als es am Fundort zurückgelassen worden ist“, teilte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage mit.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat nun weitere rechtsmedizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben, die nach Angaben von Bremer einige Tage in Anspruch nehmen werden. „Ob es sich also um ein Kapitaldelikt handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden“, sagte er. Die Polizei Köln hat Spuren am Fundort gesichert und ist damit befasst, Zeugen zu vernehmen.

Passanten hatten das tote Kind am Mittwochmittag am Rheinufer nahe der Mülheimer Brücke gefunden und die Polizei alarmiert. Der Junge lag zwischen Decken und einer Matratze in einer provisorischen Schlafstätte, die wohl von mehreren Obdachlosen genutzt wird.