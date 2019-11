Enkel soll Oma in Köln ermordet haben : „Es ist mir egal, was mit meinem Leben passiert“

Der Angeklagte (r.) mit seinem Verteidiger Markus Loskamp. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Maurice H. soll seine Großmutter erstochen haben. Jetzt steht er vor Gericht. Die Richterin versucht sich ein Bild vom Leben des jungen Mannes zu machen. Das Protokoll eines gescheiterten Lebens – ohne viel Hoffnung, ohne jede Liebe.

Es ist ein mühsames Frage-Antwort-Spiel zwischen dem Angeklagten Maurice H. und der Vorsitzenden Richterin der 11. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts. Der 22-Jährige denkt vor jeder Antwort lange nach, nur stückchenweise bringt er dann seine Sätze hervor. Seinen Blick hebt er kein einziges Mal. Wie war es, als seine Eltern sich getrennt haben, als er noch klein war? Wie lief es in der Schule? Warum hatte er keine Freunde? Wie war es in der Pflegefamilie, in der er als Jugendlicher für eine Weile lebte? „Ich weiß es nicht“, sagt H. immer wieder. „Ich weiß es nicht.“ Und es wirkt nicht so, als wolle er sich weigern, auf die Fragen zu antworten. Man nimmt ihm ab, dass er tatsächlich viele Dinge aus seiner Erinnerung gelöscht hat.

Im Juni dieses Jahres soll Maurice H. seine Großmutter getötet haben. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass er sie nach einem Streit heimtückisch von hinten in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerungen hat. Acht Mal soll er dann mit einem Küchenmesser mit einer 20-Zentimeter-Klinge auf die Frau eingestochen haben. Die 79-Jährige verblutete in ihrem Haus im Kölner Stadtteil Heimersdorf. Ihr Enkel nahm laut Anklage 13.800 Euro aus der Kommode seiner Oma, packte sie in seinen Rucksack und flüchtete. Am nächsten Tag nahmen Polizisten ihn in einem Hotel in München fest.

Am ersten Prozesstag will der Angeklagte sich nicht zu den Vorwürfen äußern, beantwortet aber Fragen zu seinem bisherigen Leben, das aus den Fugen geriet, als die Eltern sich trennten und die Mutter mit einem neuen Mann zwei weitere Kinder bekam. Maurice H. war sieben Jahre alt und fühlte sich abgemeldet. „Ich habe mir nie Geschwister gewünscht. Ich war eifersüchtig“, sagt er. Er musste sich ein Zimmer mit den Kleinen teilen, wurde „links liegen gelassen“, wie er sagt. Der leibliche Vater sei eher Kumpel als Vater gewesen, mit sich selbst beschäftigt. Es habe nie zur Debatte gestanden, bei ihm zu leben. In sämtlichen Schulen sei er gemobbt worden. „Sie hatten eine eigene Facebook-Gruppe, in der sich jeder über mich lustig machen konnte“, sagt er über seine Mitschüler auf der Realschule. Mit 15 kam er in eine Pflegefamilie, ein Jahr später in eine Wohngruppe mit anderen Jugendlichen. Die Bäckerlehre später sei ganz in Ordnung gewesen, aber er brach sie ab, konnte bald die Miete nicht mehr aufbringen und verlor seine erste eigene Wohnung. Weil er von sich selbst glaubt, Autist zu sein und es nie schaffte, auf andere Menschen zuzugehen, hat er eine Therapie gemacht. „Ich wollte rausfinden, was mit mir los ist.“ Doch die Therapie hätte nichts gebracht, sagt er.

Seine Großmutter habe ihn bei sich wohnen lassen, das Zimmer des verstorbenen Opas sollte für den Enkel hergerichtet werden. Bis dahin schlief er auf dem Sofa. „Erst haben wir uns gut verstanden“, sagt der Angeklagte. „Ich glaube, dass sie die einzige war, die mich verstanden hat.“ Morgens hätten sie zusammen eingekauft, dann Hausarbeit gemacht. „Ich habe mich um den Garten gekümmert.“ Doch die Stimmung sei schlechter geworden. Laut Anklage soll die Seniorin ihren Enkel immer wieder als „faulen Hund“ beschimpft haben. Am Mittag des 5. Juni kam es dann zu dem tödlichen Streit.

„Ich glaube, ich bin eine Last für alle“, sagt der Angeklagte. „Und ich glaube, dass es mir mittlerweile egal ist, was mit meinem Leben passiert.“ Im Gefängnis verlässt er seine Zelle nie, er bekommt keinen Besuch. Die Staatsanwältin will wissen, ob es etwas in seinem Leben gibt, woran er gerne zurückdenkt. Wieder dauert es lange, bis Maurice H. antwortet. Dann sagt er: „Nein. Ich habe keine Erinnerungen.“