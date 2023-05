16 Zentimeter langer Schnitt Elfjähriger in Köln mit Bastelmesser schwer im Gesicht verletzt – Mitschüler verdächtig

Als tatverdächtig gelte ein zehnjähriger Junge, teilte die Polizei in der Domstadt am Donnerstag mit. Er soll seinem Mitschüler am Mittwoch gegen 13.10 Uhr mit einem Cuttermesser aus dem Kunstunterricht einen etwa 16 Zentimeter langen Schnitt im Gesicht zugefügt haben. Der Elfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.