Köln: Elfjährige wird bei Unfall schwer verletzt

87-Jähriger fährt Elfjährige und deren Mutter in Köln an

Köln Ein 87-jähriger Mann hat in Köln eine Frau und ihre Tochter beim Ausparken angefahren und zwischen zwei Autos eingeklemmt. Die Elfjährige wurde schwer verletzt, ihre Mutter leicht. Der Senior erlitt einen Schock.

Der Mann wollte nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen auf der Neusser Straße in Weidenpesch seinen Automatik-Wagen ausparken. Der Mercedes prallte mit voller Wucht gegen eine 43 Jahre alte Frau und ihre Tochter, die vor dem Mercedes am Kofferraum ihres Autos waren.