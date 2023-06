Geschlecht noch unbekannt Elefantenbaby wird nach Geburt im Zoo Köln stark abgeschirmt

Das 13. am 13.! 😘🐘 Kurz vor Mitternacht kam gestern ein kleiner Elefant bei uns im Zoo zur Welt. Es ist die 13. Elefantengeburt hier in #köln. Mutter "Bindi" und das Kleine sind wohlauf, die Gruppe entspannt und ruhig. Das Geschlecht lässt sich in den kommenden Tagen bestimmen, wenn das Kalb aus der Nähe beim Urinieren beobachtet werden kann. Derzeit wird es noch, wie auch in der Wildnis üblich, stark abgeschirmt. Vater ist der 24-jährige „Sang Raja“. Er lebt auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für Asiatische Elefanten seit vergangenem Jahr im Zoo von Pont-Scorff an der französischen Atlantikküste. Die rheinische Dickhäuterherde hat sich damit auf zehn Tiere vergrößert. Ihr Zuhause ist der 2004 eröffnete, rund zwei Hektar große Elefantenpark, der einer der größten in Europa und bauliches Vorbild vieler neuer Elefantenanlagen in aller Welt ist. Die Tiere leben hier in ihrem natürlichen Herdenverband. Sie werden nach dem sogenannten „Protected Contact-“Prinzip gehalten, bei dem zwischen Mensch und Elefant kein direkter Kontakt besteht. „Bindis“ Mutter, „Shu Thu Zar“, lebt ebenfalls in Köln. Sie ist nun erstmals Großmutter geworden. Asiatische Elefanten sind in der Wildnis stark bedroht. Umso mehr freut sich der Zoo über Nachwuchs. 2020 kam in Köln mit der quirligen „Leev Ma Rie“ letztmals ein Elefantenjungtier zur Welt. Video: C. Schütt/Kölner Zoo #elephants #zoos #Asia #cute #cutest #thursday