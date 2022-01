Neuer Service „Liefertürke“ : Rapper Eko Fresh will in Köln türkische Lebensmittel nach Hause liefern

Rapper Eko Fresh will in Köln türkische Lebensmittel nach Hause liefern

Köln Türkische Supermärkte gibt es in Köln sehr viele, doch online sind sie meist nicht präsent. Das möchte Rapper Eko Fresh ändern. Gemeinsam mit drei weiteren Gründern hat er die Plattform Liefertürke gestartet. In der Domstadt ist die Nachfrage bereits groß – weitere Städte sollen folgen.

Sucuk, Ayran und Baklava sind typisch türkisch und werden auch hierzulande gerne gegessen. Zu kaufen gibt es die Wurst, das Getränk und die Süßspeise meist nur vor Ort in türkischen Supermärkten. Rapper Eko Fresh, bürgerlich Ekrem Bora, möchte nun den Online-Einkauf türkischer Lebensmittel ermöglichen, und beginnt damit in seiner Heimatstadt Köln. Gemeinsam mit Tobias Kim, Malic Bargiel und Cünyet Kizilkaya hat er die Plattform Liefertürke gegründet – nach dem Kiosk-Lieferdienst Liefertüte bereits das zweite Portal des Unternehmens Lieferwelt. „Eko liegt es am Herzen, vor allem Einzelunternehmer zu unterstützen. Ihnen fehlt die digitale Infrastruktur“, sagt Marketing-Manager Bargiel.